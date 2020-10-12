رئيس الوزراء يطلب بيانات تفصيلية عن الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات سكنية بالمحافظات

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات، بالمحافظات على غرار مشروعي “الأسمرات” و”بشاير الخير”، وذلك بحضور المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية.

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وأكد رئيس الوزراء أن ملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تعمل الحكومة عليه حاليا، في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها.

وعرض مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية تقريرا حول مواقع التطوير المقترحة لتنفيذ المشروع بعدد من المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تقسيمها إلى مناطق ذات الأولوية الأولى، وعددها يقدر بـ 47 منطقة، بمساحة تزيد على 2500 فدان.

وتابع: ثم مناطق ذات الأولوية الثانية، وتقدر بـ 70 منطقة بعدد من المحافظات، بمساحة 1889 فداناً، وأخيراً مناطق ذات الأولوية الثالثة تقدر بـ 40 منطقة بمساحة 2448 فداناً، بإجمالي 157 موقعاً على مستوى الجمهورية.

ثم تناول المهندس خالد صديق على نحو تفصيلي، الموقف الخاص بمواقع التطوير في كل محافظة على حدة، لبحث موقع ومساحة كل حالة، وتصور التطوير، وتتوزع تلك المواقع في 21 محافظة، هي: القاهرة، ودمياط، والغربية، وبورسعيد، والدقهلية، والجيزة، والسويس، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، وبني سويف، والمنيا، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان.

وكلف رئيس الوزراء بإعداد ملف متكامل ببيانات كل قطعة أرض مقترحة، من حيث ولايتها، وموقف توصيل المرافق لها، حتى يتسنى العرض بصورة متكاملة على رئيس الجمهورية.

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