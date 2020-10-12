الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويفقد قرشا جديدا

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه وخسر قرشًا جديدًا في أغلب البنوك، خلال تعاملات اليوم الإثنين.

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وسجل المتوسط المرجح المعلن من قبل البنك المركزي المصري تراجع بنحو 0.86 قرش، ليبلغ 15.6392 جنيه للشراء و 15.7392 جنيه للبيع اليوم الإثنين، في مقابل 15.6478 جنيه للشراء و15.7478 جنيه للبيع أمس الأحد.

وتراجع سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم بواقع قرشًا واحدًا في بنوك: الأهلي المصري، ومصر، إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالأمس.

وفقد الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول، لينخفض إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقارنة مع 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وخفض كل من: بنك إتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي والمصري الخليجي والتعمير والإسكان والإسكندرية سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بدلًا من 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وخسر الدولار قرشين في بنك قناة السويس، ليتراجع إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وتراجع قرشًا أيضا في بنكي التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي، ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما استقر الدولار في بنك عوده عند مستوى الأمس دون أي تغيير بالغًا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

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