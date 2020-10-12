نادي البنك الأهلي يصعد لأول مرة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم

بوابة الأهرام – تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي اليوم الاثنين من الصعود إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وحسم البنك الأهلي التأهل بعد نهاية مباراته مع بترول أسيوط اليوم في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة دوري القسم الثاني.

وبتلك النتيجة احتل البنك الأهلي صدارة الجدول برصيد 44 نقطة، متساويًا مع بني سويف، إلا أن المواجهات المباشرة حسمت تأهل البنك الأهلي .

وشهدت مجموعة الصعيد صراعا شرسا بين الثلاثي البنك الأهلي والألومنيوم وبني سويف لخطف أول بطاقة للتأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل 2020-2021 .

وهنأت الشركة الراعية لاتحاد الكرة مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين بمناسبة الصعود متمنين لهم التوفيق والنجاح في الموسم القادم، وكتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صعود البنك الأهلي لأول مرة إلى الدوري المصري الممتاز عن جدارة واستحقاق بعد منافسة قوية مع باقي الأندية وتحقيق نجاح باهر طيلة الموسم الحالي».

ونشر البنك الأهلي عبر حسابه الرسمي: «تمت المهمة بنجاح، شكرا لمجلس إدارة البنك الأهلي، شكرا لمجلس إدارة نادي البنك الأهلي، شكرا للجهاز الفني بنادي البنك الأهلي، شكرا للاعبي نادي البنك الأهلي، شكرا لكل فرد في منظومة البنك الأهلي، نادي البنك الأهلي في الدوري الممتاز».

اضغط لتحميل العدد الخامس والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج