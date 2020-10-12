مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات حتى 21 نوفمبر

دوت الخليج – قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني لجميع أنواع المركبات حتى 21 نوفمبر 2020. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بجميع أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية؛ لتركيب الملصق الإلكتروني، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة. وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية. اضغط لتحميل العدد الخامس والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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