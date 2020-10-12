مال وأعمال

مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات حتى 21 نوفمبر

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دوت الخليج – قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني لجميع أنواع المركبات حتى 21 نوفمبر 2020.

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وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بجميع أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية؛ لتركيب الملصق الإلكتروني، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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