مبادلة الإماراتية تستحوذ على أسهم بقيمة 200 مليون يورو في إيفوتيك الألمانية

وكالات _ أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن دخولها كشريك استراتيجي في شركة “إيفوتيك اس/إي” الألمانية، الرائدة عالمياً في مجال اكتشاف الأدوية والنظم العلاجية المتطورة.

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وقد أعلنت “إيفوتيك” عن إصدار 11,478,298 سهم جديد لشركة مبادلة للاستثمار وشركة نوفو هولدينجس ايه/اس. وبذلك يرتفع إجمالي احتياطيات “إيفوتيك” النقدية بما يعادل 250 مليون يورو.

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وبموجب هذا الاكتتاب الخاص في زيادة رأس المال، سوف تستثمر مبادلة، شركة الاستثمار السيادي المملوكة لحكومة أبوظبي والتي تملك استثمارات استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، مبلغ 200 مليون يورو مقابل الاستحواذ على أسهم في “إيفوتيك” على أساس 21.7802 يورو للسهم، بما يعادل حوالي 5.6% من الحصص المتبقية.

كما ستستثمر نوفو هولدينجس إيه/إس، وهي أحد المساهمين الحاليين في إيفوتيك، مبلغ 50 مليون يورو لدعم برنامج النمو الطموح لشركة إيفوتيك ورفع نسبة مساهمتها في الشركة إلى حوالي 10.9% من إجمالي الأسهم المتبقية.

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