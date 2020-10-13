استمرار شطب الوظائف في بريطانيا رغم تخفيف قيود مكافحة كورونا

بلومبرج _ أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم استمرار تراجع الوظائف في بريطانيا رغم تخفيف الحكومة للقيود المفروضة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وذكر مكتب الإحصاء الوطني اليوم أن عدد الوظائف في بريطانيا تراجع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس الماضي بمقدار 153 ألف وظيفة وهو ما يعادل 5 أمثال تقديرات المحللين للوظائف التي توقعوا شطبها.

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في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في بريطانياإلى 4.5 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ 2017. كما زاد عدد الوظائف التي تم شطبها بمقدار 227 ألف وظيفة وهو أعلى رقم يتم شطبه خلال 3 أشهر منذ الأزمة الاقتصادية السابقة في 2009.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن هذه الأرقام قد تتغير عند مراجعتها نظرا للمشكلات التي أحاطت بعملية جمع البيانات خلال الشهور الماضية بسبب قواعد التباعد الاجتماعي والقيود على الحركة نتيجة حائحة كورونا.

وتراجع عدد العاملين المسجلين على قوائم الأجور في بريطانيا منذ مارس الماضي وحتى نهاية سبتمبر الماضي بمقدار 673 ألف عامل.

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