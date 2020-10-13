عاجل.. عمومية الحديد والصلب المصرية توافق على فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي الأنشطة

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، في جلستها المنعقدة أمس، على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية وافقت على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين، مع قيام شركة الحديد والصلب المصرية بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين ومايخص كل منهما من أصول والتزامات.

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وستقوم الشركة بإعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الافتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتهما وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقاً للمادة 19 من القانون 203 لسنة 1991 والمعدلة بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

ولفتت الشركة إلى مراعاة المادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة الإجراءات وفقاً للقواعد القانونية الواجبة وطبقاً للمذكرة المعروضة.

وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة العادية، فقد اعتمدت تشكيل مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية لدور 2020/2023 لمدة 3 سنوات اعتبارا من 7 أكتوبر الجاري على النحو التالي :-

جاء ذلك تطبيقاً للقانون رقم 185 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وبناء على استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 6 أكتوبر الجاري.

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