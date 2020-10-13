إيديتا تبدأ في إجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي بشأن الخلاف مع مجموعة شيبيتا

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن البدء أمس في إجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بشأن الخلاف مع مجموعة شيبيتا.

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وأفادت إيديتا في بيان للبورصة اليوم، أن خلافهما يتلخص في إنهاء عقد التصنيع والخدمات الفنية المبرم بينهما بتاريخ 29 إبريل 2011 وتعديله المؤرخ 15 مايو 2013.

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ونوهت أن ذلك يأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بجلسته المنعقدة 30 يونيو 2019 بالموافقة على تفويض رئيس المجلس والعضو المنتدب باتخاذ الإجراء القانوني اللازم في هذا الشأن.

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