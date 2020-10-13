مال وأعمال

إيديتا تبدأ في إجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي بشأن الخلاف مع مجموعة شيبيتا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن البدء أمس في إجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بشأن الخلاف مع مجموعة شيبيتا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأفادت إيديتا في بيان للبورصة اليوم، أن خلافهما يتلخص في إنهاء عقد التصنيع والخدمات الفنية المبرم بينهما بتاريخ 29 إبريل 2011 وتعديله المؤرخ 15 مايو 2013.

اضغط لتحميل العدد السادس والخمسون من نشرة دوت الخليج

ونوهت أن ذلك يأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بجلسته المنعقدة 30 يونيو 2019 بالموافقة على تفويض رئيس المجلس والعضو المنتدب باتخاذ الإجراء القانوني اللازم في هذا الشأن.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيديتا تبدأ في إجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي بشأن الخلاف مع مجموعة شيبيتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا