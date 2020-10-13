ثروة جيف بيزوس تتجاوز 200 مليار دولار مرة أخرى قبل أيام من البرايم داي

وكالات _ أصبح جيف بيزوس المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أمازون أول شخص على الإطلاق تبلغ ثروته 200 مليار دولار في أغسطس، لكنه سرعان ما انخفض إلى ما دون المستوى حيث انخفضت أسهم أمازون 4.8%.

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والآن مع ارتفاع مخزون بائع التجزئة تحسبا لـ Prime Day – تجاوز بيزوس مرة أخرى عتبة 200 مليار دولار.

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وارتفعت أسهم أمازون الأثنين والتي أسسها بيزوس في 1994 ويقودها كرئيس تنفيذي، بنسبة 4.75% – مما أدى إلى ارتفاع صافي ثروة بيزوس بمقدار 8.5 مليار دولار، إلى 201.6 مليار دولار.

ولان بيزوس يمتلك نسبة كبيرة في هذه الشركة العملاقة بحصة تزيد قليلاً عن 11% في أعمال القيمة السوقية البالغة 1.7 تريليون دولار، حتى التحركات المتواضعة في سعر السهم يمكن أن تضيف أو تطرح المليارات من ثروته.

وأدى الإثارة حول Prime Day إلى إرتفاع الأسهم لتقترب من مستويات قياسية مع تحول العالم إلى التسوق عبر الإنترنت أثناء الوباء – إلى مستويات تقترب من مستويات قياسية.

وتم تأجيل Prime Day ، الذي سيستمر من 13 أكتوبر إلى 14 أكتوبر من هذا العام ، لعدة أشهر بسبب المضاعفات المتعلقة بالوباء.

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