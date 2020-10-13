البورصة تتراجع 0.22% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.22%، ليتداول عند مستوى 11372 نقطة.

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وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.76%، و 0.69% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 61.057 مليون جنيه على 107 شركة من خلال 2257 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 49 شركة مقابل ارتفاع 18 في حين لم تتغير أسعار 40.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.382 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 3.931 مليون جنيه، مقابل 2.548 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة، وسجلوا صافي بقيمة 692.459 ألف جنيه، منها 615.559 ألف جنيه للمؤسسات، و76.9 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 690.094 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 864.258 ألف جنيه، مقابل 174.164 الف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.88%، تلاه سهم المنصورة للدواجن بنسبة 5.54%، ثم سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.03%.

في حين تصدر سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.08%، تلاه سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 7.89%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.12%.

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