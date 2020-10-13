مبيعات السيارات في الصين تقفز 7.4 % خلال سبتمبر رغم الجائحة

بلومبرج _ يتزايد الطلب على السيارات في الصين مما يجعل سوق السيارات في أكبر اقتصاد بقارة آسيا نقطة مضيئة وحيدة وسط معاناة المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة بسبب وباء كورونا.

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ونقلت “بلومبرج” عن جمعية سيارات الركاب الصينية القول اليوم إن مبيعات السيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس يو في) والشاحنات الصغيرة والمركبات متعددة الأغراض في السوق الصينية قفزت بنسبة 7.4 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، لتصل إلى 1.94 مليون وحدة.

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يشار إلى أن هذه هي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي والتي جاءت مدفوعة بشكل أساسي بفضل الطلب على السيارات الرياضية متعددة الأغراض.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات ارتفاع مبيعات سيارات الركاب للتجار بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 2.1 مليون وحدة بينما زاد إجمالي مبيعات المركبات وبينها الشاحنات والحافلات، بنسبة 13 في المائة إلى 2.57 مليون.

ومع استمرار تأثر مبيعات السيارات في أمريكا وأوروبا بتداعيات جائحة كورونا فإن انتعاش الطلب في الصين يمثل هدية للمنتجين على المستويين الدولي والمحلي.

ومن المنتظر أن تكون الصين أول دولة في العالم تعود إلى مستويات مبيعات 2019 ولكن بحلول 2022 وفقا لخبراء.

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