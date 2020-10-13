O West ترعى مهرجان الجونة السينمائي للعام الثالث على التوالي

أعلنت مدينة O West – المشروع العقاري الأول في القاهرة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر- عن رعاية مهرجان الجونة السينمائي للعام الثالث على التوالي في دورته الرابعة، التي تنعقد خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2020 بمدينة الجونة.

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ويقام المهرجان هذا العام بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والثقافة من مصر والعالم، للاستمتاع بأكثر من 65 عملا فنيا متنوعا ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة، والأفلام الوثائقية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم أن رعاية «O West» لمهرجان الجونة تأتي استكمالاً لجهود شركة أوراسكوم للتنمية مصر المالكة لمدينة الجونة والشركة الأم للمهرجان والتي تقوم بإدارته هذا العام في النهوض بالقطاعين السياحي والفني ووضع بصمة واضحة ضمن جهود دعم القطاع السياحي المصري، وفي ظل النجاح الذي حققه المهرجان على مدار الأعوام الماضية، مما ساهم في وضع مصر على خريطة المهرجانات الإقليمية والعالمية.

وتعتزم «O West» هذا العام بتنظيم العديد من الأنشطة الفنية للحاضرين للمساهمة في إثراء المهرجان على مدار أيام انعقاده.

وقال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة ومؤسس مدينة الجونة: “نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلى والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية التي تحافظ على استدامة هذا النمو”.

وأوضح أن المهرجان يهدف لتحفيز تطوير السينما في العالم العربي، مشيرًا إلى أنه تم دعوة عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العالميين للمشاركة في المهرجان مما يبعث رسالة إيجابية عن مصر.

وقال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة: “تقوم مدينه«O West» أول مدينة سكنية لشركة أوراسكوم للتنمية في القاهرة برعاية مهرجان الجونة السينمائي للعام الثالث على التوالي من خلال تقديمها كامل الدعم لمدينة الجونة والمهرجان”.

وأضاف: ” «O West» يتنقل تجربة الجونة الاستثنائية بكل ما فيها إلى سكان القاهرة، فنسعى في شركة أوراسكوم للتنمية إلى تقديم مشروعات متميزة تقوم على مفهوم بناء مدن متكاملة وتقوم استراتيجيتنا على نقل خبرتنا وقصص نجاحنا المتنوعة إلى وجهاتنا المختلفة في السبع دول التي نعمل بها بخبره أكثر من 30 عام”.

والجدير بالذكر أن شركتا HOK و EDSA وضعا المخطط العام (ماستر بلان) ورسم تخطيطي للمناظر الطبيعية (لاندسكيب) لمدينة O West، وهما من أكبر وأشهر شركات التصميم المعماري واللاندسكيب في العالم.

وراعى التصميم تحقيق تناسب ما بين المساحات المخصصة للمبانى والمساحات الخضراء، مما يعمل على خلق أحياء متوازنة وخلق أماكن للتفاعلات والأنشطة الاجتماعية وتوفير مناطق خاصة للتجول باستخدام الدراجات وممارسة الرياضات المختلفة مع الحرص على توفير بيئة نظيفة وصحية، والتي تعتبر جزء أساسي من فلسفة أوراسكوم للتنمية في جميع مدنها حول العالم وفقا لبيان الشركة،

وتقدم مدينة «O West» الخدمات الرئيسية لتحقيق مفهوم المدينة المتكاملة، بما في ذلك المنطقة التعليمية والتي تتضمن خمسة من أفضل المدارس الدولية، ونادي رياضي يقام على مساحة 50 فدان.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الاستفادة من الخبرات المكتسبة من تجربة نادي الجونة الذي يلعب حالياً في الدوري الممتاز، وتعتزم ربط مدرسة كرة القدم بالنادى الرياضى بمدينة «O West» بأكاديمية الكرة فى »نادي الجونة« الرياضى.

وذكرت توافر مستشفى لتقديم كافة سبل الرعايm الصحية لقاطني المدينة، وفندق، والمنطقة الإدارية والتجارية لأصحاب الشركات ورواد الأعمال، ذلك بالإضافة إلى المنطقة الترفيهية والتي ستضم مجموعة من الماركات التجارية والمطاعم والمقاهي العالمية.

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