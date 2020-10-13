تراجع ثقة المستثمرين في ألمانيا بسبب الجائحة ومخاطر بريكست

_ قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية في ألمانيا اليوم إن ثقة المستثمرين في البلاد تراجعت أكثر من المتوقع في أكتوبر إذ أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إلى زيادة الضبابية التي تكتنف آفاق أكبر اقتصاد أوروبي.

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وذكر المعهد أن مسح المعنويات الاقتصادية للمستثمرين نزل إلى 56.1 من 77.4 نقطة في الشهر الماضي. وأشار استطلاع لهبوط إلى 73.0.

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وقال أخيم فامباخ مدير المعهد في بيان “الزيادة الحادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الآونة الاخيرة فاقمت الضبابية التي تحيط بمستقبل التنمية الاقتصادية وكذلك احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تجارة”.

وارتفع مؤشر مستقل لقياس الأوضاع الحالية إلى -59.5 من -66.2 نقطة في الشهر السابق مقارنة بتوقعات عند -60.0 نقطة.

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