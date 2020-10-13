مبيعات المؤسسات ترفع خسائر البورصة إلى 0.6% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6%، ليتداول عند مستوى 11329 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.38%، ليتداول عند مستوى 67.7 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.74%، و 0.78% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 439.720 مليون جنيه على 169 شركة من خلال 16964 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 92 شركة مقابل ارتفاع 46 في حين لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.547 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.333 مليون جنيه، مقابل 786.577 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.939 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.662 مليون جنيه، مقابل 1.722 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.486 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 26.481 مليون جنيه، مقابل 21.994 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.76%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.55%، ثم سهم المنصورة للدواجن بنسبة 6.99%.

في حين تصدر سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.67%، تلاه سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 5.82%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.38%.

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