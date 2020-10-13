بنك مصر يتفق مع شركة شمال القاهرة للكهرباء لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

وقع بنك مصر، اتفاقا مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة في نطاق القاهرة الكبرى، عن طريق قبول الدفع عبر آلات نقاط البيع P.O.S، أو محفظة بنك مصر BM wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

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وذكر البنك الحكومي في بيان اليوم، أن الاتفاق يأتي في إطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين بما يُسهم في تحقيق الشمول المالي.

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ويتيح التعاون دفع قيمة الاشتراكات والخدمات لأكثر من 4.30 مليون مواطن، ويقوم البنك في هذا الإطار بتوفير آلات P.O.S لدى مقرات الشركة مما يتيح للعميل الدفع من خلال البطاقات البنكية وأيضا باستخدام المحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

وكان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، من خلال شبكة ميزة الرقمية المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه.

وقام بنك مصر بإبرام بروتوكول تعاون مع الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لميكنة مدفوعات الهيئة، للمستفيدين لكلا من الصندوقين مثل مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والمتجمدات المختلفة وما شابه ذلك.

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