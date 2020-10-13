الرقابة المالية توافق على إضافة نشاط جديد لزهراء المعادي للاستثمار لتعظيم الإيرادات

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رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بغرض السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي.
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ونوهت الهيئة أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر الماضي.
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ويتخلص التعديل وفقاً لإفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم ، إضافة نشاط جديد لغرض الشركة بهدف خلق بدائل استثمارية متعددة لتعظيم الإيرادات.
لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور.
يشار إلى أن زهراء المعادي للاستثمار سجلت صافي ربح بلغ 69.45 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 58.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع إجمالي مبيعات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 68.74 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 127.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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