إندونيسيا تجمع 11.9 تريليون روبية من عطاء لبيع سندات إسلامية

_ قالت وزارة المالية في إندونيسيا، إن البلاد جمعت 11.90 تريليون روبية (810 ملايين دولار) من عطاء نصف أسبوعي لبيع سندات إسلامية يوم الثلاثاء، وهو ما يزيد قليلا عن الهدف الاسترشادي.

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وجاء متوسط العوائد إلى حد كبير أقل مقارنة مع عائد صكوك مدعومة بمشاريع بيعت في عطاء سابق يوم 29 سبتمبر.

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وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 25.86 تريليون روبية مقارنة مع 19.86 تريليون روبية في العطاء السابق.

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