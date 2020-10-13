إندونيسيا تجمع 11.9 تريليون روبية من عطاء لبيع سندات إسلامية

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_ قالت وزارة المالية في إندونيسيا، إن البلاد جمعت 11.90 تريليون روبية (810 ملايين دولار) من عطاء نصف أسبوعي لبيع سندات إسلامية يوم الثلاثاء، وهو ما يزيد قليلا عن الهدف الاسترشادي.
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وجاء متوسط العوائد إلى حد كبير أقل مقارنة مع عائد صكوك مدعومة بمشاريع بيعت في عطاء سابق يوم 29 سبتمبر.
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وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 25.86 تريليون روبية مقارنة مع 19.86 تريليون روبية في العطاء السابق.
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