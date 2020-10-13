البنك المركزي المصري الروسي يدرس طرح روبل رقمي

_ قال البنك المركزي المصري الروسي اليوم الثلاثاء، إنه يدرس إصدار روبل رقمي إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي حاليا لتسهيل مدفوعات للأفراد والشركات. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأضاف البنك أن العملة الرقمية الجديدة ستحتاج بنية تحتية جديدة للمدفوعات مما يعزز قوة نظام المدفوعات في روسيا في نهاية المطاف. اضغط لتحميل العدد السادس والخمسون من نشرة دوت الخليج وذكر في تقرير يمهد السبيل لبحث الأمر “الروبل الرقمي، في حالة تطبيقه، سيجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية”. وقال البنك إنه يدرس إمكانيات وآفاق الروبل الرقمي وإن من السابق لأوانه وضع جدول زمني محدد لإطلاق المشروع. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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