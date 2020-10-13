البورصة السعودية تواصل مكاسبها وبنكي الأهلي وسامبا يقفزان بأكثر من 6%

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم على ارتفاع بنحو 0.7 في المائة ليواصل السوق مكاسبه وللجلسة الرابعة على التوالي، ليجاوز المؤشر العام مستوى 8600 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2019.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ودعمت أسهم البنوك من حركة السوق اليوم وبشكل كبير، حيث صعد القطاع بنحو 1.9 في المائة، مسجلا أعلى مستوى منذ نهاية فبراير الماضي، وذلك بعد صعود أسهم بنك الأهلي بنحو 6.9 في المائة، وكذلك بنك سامبا 6.4 في المائة، كذلك نجد مكاسب لأسهم بنك الرياض بنحو 2.2 في المائة و 0.4 في المائة لأسهم مصرف الراجحي.

اضغط لتحميل العدد السادس والخمسون من نشرة دوت الخليج

وتراجعت أسهم أرامكو السعودية وسابك بنحو 0.14 في المائة و 0.4 في المائة على التوالي، كذلك تراجعت أسهم كهرباء السعودية بنحو 1.5 في المائة.

وتباين أداء القطاعات في جلسة اليوم، حيث تصدر الخدمات الاستهلاكية المكاسب بعد صعوده 2.3 في المائة، تلاه قطاع السلع الرأسمالية 2.2 في المائة، وثالثا قطاع البنوك.

في حين تصدر قطاع المرافق العامة التراجعات نحو 1.4 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والاستثمار والتمويل بتراجع 1 في المائة لكل منهما.

وأنهت البورصة تداولات جلسة اليوم عند 8601 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 56 نقطة أو ما يعادل 0.66 في المائة كأعلى إغلاق منذ مطلع أغسطس 2019.

وبلغت التداولات بنهاية التعاملات نحو 12.42 مليار ريال، وسط تداول 477.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 482.3 ألف صفقة.

وصعدت أسهم شركة الكابلات بالحد الأعلى، تلاه البحر الأحمر 7.8 في المائة والبابطين 7.3 في المائة، وذلك من بين 100 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

وهبطت أسهم 87 شركة، تصدرها أسهم تهامة للإعلان 4.8 في المائة، ثم اليمامة للحديد 3.8 في المائة، بالإضافة إلى أسهم بوبا العربية بتراجعات بلغت 3.5في المائة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج