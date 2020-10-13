النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2020

رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، من توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج اضغط لتحميل العدد السادس والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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