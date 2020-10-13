تباطؤ نمو أسعار المستهلكين في أمريكا خلال سبتمبر للشهر الرابع على التوالي

_ ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ وسط ضعف ملحوظ للاقتصاد مع تعافيه التدريجي من الركود جراء جائحة كوفيد-19. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعدما كسب 0.4 بالمئة في أغسطس. اضغط لتحميل العدد السادس والخمسون من نشرة دوت الخليج وتقدم المؤشر 0.6 بالمئة في شهري يونيو ويوليو عقب انخفاض في الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة توقف الأنشطة لاحتواء تفشي كورونا مما أضر بالطلب. وفي 12 شهرا حتى سبتمبر، ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة بعد زيادة 1.3 بالمئة في أغسطس. وتوقع اقتصاديون في استطلاع اجرته أن يصعد المؤشر 0.2 في سبتمبر و1.4 بالمئة على أساس سنوي. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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