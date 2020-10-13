ستاندرد آند بورز وداو يهبطان لمخاوف حيال لقاح جونسون أند جونسون

_ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي على تراجع الثلاثاء بفعل إيقاف التجارب على لقاح لمرض كوفيد-19 من شركة جونسون أند جونسون، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع قبيل مناسبات مهمة من أبل وأمازون.كوم. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وهبط داو 72.52 نقطة بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 28764.95 نقطة. اضغط لتحميل العدد السادس والخمسون من نشرة دوت الخليج وفقد ستاندرد أند بورز 0.21 نقطة أو 0.01 بالمئة ليسجل 3534.01 نقطة. بينما ارتفع ناسداك 25.50 نقطة أو 0.21 بالمئة ليصل إلى 11901.76 نقطة عند الفتح. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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