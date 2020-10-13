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ستاندرد آند بورز وداو يهبطان لمخاوف حيال لقاح جونسون أند جونسون

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_ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي على تراجع الثلاثاء بفعل إيقاف التجارب على لقاح لمرض كوفيد-19 من شركة جونسون أند جونسون، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع قبيل مناسبات مهمة من أبل وأمازون.كوم.

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وهبط داو 72.52 نقطة بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 28764.95 نقطة.

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وفقد ستاندرد أند بورز 0.21 نقطة أو 0.01 بالمئة ليسجل 3534.01 نقطة.

بينما ارتفع ناسداك 25.50 نقطة أو 0.21 بالمئة ليصل إلى 11901.76 نقطة عند الفتح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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