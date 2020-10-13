الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية للمشروعات القومية الكبري، موجهاً بالاسراع في معدلات التنفيذ، وبتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية، وإنشاء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص العمل بتلك المناطق من ارض مصر.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب صلاح الدين ناصر مساعد مدير عام جهاز المشروعات للخدمة الوطنية.

اضغط لتحميل العدد السادس والخمسون من نشرة دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات “تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -تابع كذلك خلال الاجتماع- مستجدات بعض مشروعات وزارات الكهرباء والإسكان والزراعة، كالربط الكهربائي مع دول الجوار، والموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية المختلفة لبناء وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين وعلاج مشكلة العشوائيات، فضلاً عن مستجدات مشروع إنشاء مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، إلى جانب إجراءات الحوكمة والتطوير لمزرعة “الزهراء” للخيول العربية المصرية الأصيلة، والتي ستصبح نواةً للمشروع العالمي “مرابط”.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج