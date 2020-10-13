مبيعات الأجانب تنزل بالبورصة أسفل مستوى 11300 نقطة وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على تراجع جماعي؛ بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93%، وأغلق عند مستوى 11291 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.53%، وأغلق عند مستوى 67.6 جنيه.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.69%، و 1.63% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.019.689 مليار جنيه على 186 شركة من خلال 38464 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 126 شركة مقابل ارتفاع 36 في حين لم تتغير أسعار 25.

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وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 25.869 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 28.227 مليون جنيه، مقابل 2.357 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 17.604 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 55.669 مليون جنيه، مقابل 38.065 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 8.265 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 11.296 مليون جنيه، مقابل 3.031 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 82.06% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على10.77% والعرب على 7.17% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على21.45% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.54%.

وتصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.55%، تلاه سهم المنصورة للدواجن بنسبة 6.77%، ثم سهم الدلتا للسكر بنسبة 5.53%.

في حين تصدر سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.61%، تلاه سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 8.27%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 7.85%.

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