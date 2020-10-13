عبور لاند تستهدف إيرادات بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال 2020

رنا ممدوح – ذكرت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية أنها تستهدف تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 2.7 مليار جنيه في عام 2020. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنها طرحت منتجا جديدا لأول مرة في السوق المصرية، وهو عبارة عن جبن مطبوخ مغلف في ورق تتراباك. اضغط لتحميل العدد السادس والخمسون من نشرة دوت الخليج وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات من الجبن المطبوخ ومنتج اللبن ليصل إلى مليار جنيه خلال ثلاث سنوات. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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