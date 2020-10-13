أسامة كمال: شركات تكنولوجيا عالمية أكدت حضورها معرض القاهرة الدولي للاتصالات

فاروق يوسف – قال أسامة كمال رئيس شركة إنترناشيونال تريد فيزر، المنظمة لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات CAIRO ICT، إن الدورة الجديدة ستشهد إجراءات احترازية ووقائية واسعة من فيروس كورونا.

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وأضاف كمال، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أنه سيكون هناك العديد من الاشتراطات الوقائية المطبقة خلال دورة المعرض الجديدة لاسيما فيما يتعلق بأعداد العارضين، وعدد الزوار، إضافة إلى طرق وأدوات العرض، والممرات بين جناحات الشركات.

وتابع أن عمليات دخول الزوار ستكون منظمة ومن خلال QR code، كما أنه تم التعاقد مع شركة بنية لتوفير عدد 50 ألف ماسك حماية للزوار، والتزام بالإجراءات المطبقة، هذا إلى جانب قياس درجات الحرارة لأي من يدخل المعرض.

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وأكد كمال أن نجاح التجربة سيكون على عاتق العارضين، وليس المنظمين أو الزوار.

وقال إن المساحات داخل القاعات أصبحت مخصصة، وإن القطاع العقاري سيغيب عن المشهد في الدورة الحالية.

ونوه إلى أن بعض الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أكدت مشاركاتها في دورة المعرض الجديدة.

وتنطلق فعاليات الدورة 24 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT، خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر.

وأكد كمال أن المعرض سيشهد العديد من التطورات والمشاركات المختلفة من الشركات والهيئات والوزارات الحكومية، وذلك على الرغم من التحديات الراهنة.

وقال إن الدورة الجديدة ستكون برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وأكد أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمعرض في الدورة الجديدة، ستكون المرة السادسة على التوالي.

وأضاف أن الراعي الرسمي للمعرض في دورته للعام الجاري هو شركة بنية (فايبر مصر) إحدى الشركات المتخصصة في صناعة التكنولوجيا .

ونوه إلى أن الوزارة الجديدة التب ستنضم إلى المعرض ستكون وزارة العدل.

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