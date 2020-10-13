بنية تتعاون مع العربية للتصنيع لإقامة مصنع كابلات فايبر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

فاروق يوسف – كشف المهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية (فايبر مصر) عن الاتفاق مع شركة أمريكية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنع متخصص لتصنيع الكابلات الفايبر، وذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وأضاف مكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن حصة الهيئة العربية للتصنيع من هذا المصنع تبلغ 30%.

وتابع أن المصنع وقع عقد مع مشغل إفريقي لحجز نصف الإنتاج، لافتًا إلى أن بداية الإنتاج ستكون خلال بداية العام الجديد.

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وأوضح أن شركة بنية أصبحت شركة قابضة يندرج تحتها 4 شركات، هي: فايبر مصر سيستم، وهي شركة متخصصة لإدارة المشاريع الكبرى، وفايبر مصر للحلول الهندسية، وشركة بنية للكابلات، وبنية الرقمية.

وتعد شركة بنية الراعي الرسمي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات خلال العام الجاري هو شركة بنية (فايبر مصر) إحدى الشركات المتخصصة في صناعة التكنولوجيا.

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