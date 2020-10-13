- 1/3
- 2/3
- 3/3
فاروق يوسف – كشف المهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية (فايبر مصر) عن الاتفاق مع شركة أمريكية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنع متخصص لتصنيع الكابلات الفايبر، وذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأضاف مكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن حصة الهيئة العربية للتصنيع من هذا المصنع تبلغ 30%.
وتابع أن المصنع وقع عقد مع مشغل إفريقي لحجز نصف الإنتاج، لافتًا إلى أن بداية الإنتاج ستكون خلال بداية العام الجديد.
اضغط لتحميل العدد السادس والخمسون من نشرة دوت الخليج
وأوضح أن شركة بنية أصبحت شركة قابضة يندرج تحتها 4 شركات، هي: فايبر مصر سيستم، وهي شركة متخصصة لإدارة المشاريع الكبرى، وفايبر مصر للحلول الهندسية، وشركة بنية للكابلات، وبنية الرقمية.
وتعد شركة بنية الراعي الرسمي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات خلال العام الجاري هو شركة بنية (فايبر مصر) إحدى الشركات المتخصصة في صناعة التكنولوجيا.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنية تتعاون مع العربية للتصنيع لإقامة مصنع كابلات فايبر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.