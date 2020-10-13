فايبر تتعاقد على تركيب 250 ألف عداد بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع المصرية للاتصالات

فاروق يوسف – كشف المهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية (فايبر مصر)، عن تعاقد شركة فايبر للحلول الهندسية على تركيب 250 ألف عداد (مياه، وغاز، وكهرباء)، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

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وقال مكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم البدء في المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع.

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وتعد شركة فايبر للحلول الهندسية إحدى الشركات التابعة لشركة بنية (فايبر مصر)، والتي يندرج تحتها 3 شركات أخرى هي: فايبر مصر سيستم، وهي شركة متخصصة لإدارة المشاريع الكبرى، وشركة بنية للكابلات، وبنية الرقمية.

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