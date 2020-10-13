التجاري وفا بنك يحصد لقب أفضل أداء للمسؤولية الاجتماعية من فيجيو إريس

دوت الخليج – حصد التجاري وفا بنك لقب أفضل أداء للمسؤولية الاجتماعية من فيجيو إريس، وهي جائزة خاصة بالشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء ذات مناهج المسؤولية المجتمعية الأكثر تطورا والحاصلة على أفضل تصنيف حسب مراجع فيجيو إريس المتعلقة بقدرتها على إدماج العناصر البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة ضمن نظامها للتدبير.

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وتضم مراجع التصنيف أكثر من 38 معيارا تهم ستة مجالات: رأسمال البشري، وحقوق الإنسان والبيئة والتصرف في الأسواق، والحوكمة، والالتزام المجتمعي.

وحصل التجاري وفا بنك على تقييمات تعد الأفضل على مستوى السوق وبالأخص على صعيد المعايير التالية: عرض المنتجات والخدمات الخضراء، والتحسن المستمر للكفاءات، وقابلية توظيف المستخدمين، وضمان معاملة عادلة للمساهمين.

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كما جرى الإبقاء على التجاري وفا بنك في مؤشر ESG 10 لبورصة الدار البيضاء الذي يندرج فيه البنك منذ إطلاق هذا المؤشر في سبتمبر 2018.

ويضم هذا المؤشر الذي تتم مراجعته سنويا أفضل عشر مقاولات مدرجة في بورصة الدار البيضاء من حيث مسؤوليتها الاجتماعية، تبعا لتقييم فيجيو إريس.

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