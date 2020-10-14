التضخم في السودان يقفز إلى 212% بسبب ارتفاع أسعار الأغذية وإيجارات العقارات

سي إن بي سي – ارتفع معدل التضخم في السودان إلى أكثر من 212% في سبتمبر مقابل نحو 167% في أغسطس بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وايجار العقارات بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.

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وقال الجهاز: “سجل معدل التغيير السنوي (التضخم)212.29 % لشهر سبتمبر 2020 مقارنة بمعدل 166,83 لشهر أغسطس بارتفاع قدره 45,46 نقطة”.

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز والوقود والغاز المنزلي وتشهد محال بيع هذه السلع طوابير انتظار طويلة.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.

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ويقدر حجم الدين الخارجي للسودان بحوالي 60 مليار دولار، كما أن واشنطن لا تزال تدرجه على قائمتها “للدول الراعية للإرهاب” ما يحرمه من فرص كبيرة لتلقي التمويل أو الاستثمار الأجنبيين.

وأعلن برنامج الاغذية العالمي في فبراير أن 9,1 ملايين سوداني يحتاجون الى مساعدات انسانية.

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