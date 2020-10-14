تراجع طفيف في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما سجل تراجعا لدى عدد من المصارف.

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وسجل متوسط سعر الدولار تراجعا طفيفا بنحو 0.23 قرش، ليبلغ 15.6369 جنيه للشراء، و15.7369 جنيه للبيع، مقابل 15.6392 جنيه للشراء و 15.7392 جنيه للبيع أمس الإثنين، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، دون تغيير خلال تعاملات اليوم.

كما ظل الدولار في بنكي التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي عند نفس مستويات أمس الإثنين، مسجلا 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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وفي بنوك: إتش إس بي سي، وبلوم، والأهلي الكويتي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، استقر سعر صرف الدولار عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما خفض بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشا واحدا، ليبلغ 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بالأمس.

وفقد الدولار قرشا واحدا أيضا في بنك عوده ليبلغ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في بنك قناة السويس بمقدار قرشا واحدا ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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