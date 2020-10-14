إيقاف مؤقت لتجارب عقار Eli Lilly لعلاج كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

سي إن بي سي – قالت شركة Eli Lilly الأمريكية لصناعة الأدوية اليوم الثلاثاء إن التجارب السريرية التي تمولها الحكومة لعلاج مرض كوفيد-19 بالأجسام المضادة جرى إيقافه مؤقتا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت مولي ماكولي المتحدثة باسم الشركة “لزيادة الحذر، أوصت لجنة (أكتيف-3) المستقلة لمراقبة سلامة البيانات بوقف مؤقت لعملية التسجيل … وتدعم الشركة قرار اللجنة المستقلة لتضمن بحذر سلامة المرضى المشاركين في هذه الدراسة”. اضغط لتحميل العدد السادس والخمسون من نشرة دوت الخليج والعقار الذي تطوره شركة Eli Lilly مشابه لعلاج شركة Regeneron لصناعة الأدوية الذي تلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بمرض كوفيد-19. وكانت شركة Eli Lilly قد طلبت بالفعل من الجهات الأمريكية المنظمة تصريح علاجها بالأجسام المضادة، الذي يطلق عليه اسم (ال.واي-كوف555)، وذلك لاستخدامه في حالات الطوارئ بعد نشر بيانات في سبتمبر أيلول تظهر أنه ساعد في تقليل دخول المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات وأجنحة الطوارئ للعلاج. ويجري تطوير العلاج مع شركة أبسيليرا الكندية للتكنولوجيا الحيوية. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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