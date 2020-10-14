عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند يرتفع إلى 7.24 مليون

_ أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 63509 في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل إلى 7.24 مليون يوم الأربعاء.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت الوزارة إن الوفيات الناجمة عن إصابات كوفيد-19 ارتفعت بواقع 730 إلى 110586.

اضغط لتحميل العدد السابع والخمسون من نشرة دوت الخليج

وتجاوزت الهند حاجز سبعة ملايين يوم الأحد، مضيفة مليون حالة في 13 يوما فقط.

ويوجد في الهند ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يقترب الرقم من ثمانية ملايين.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج