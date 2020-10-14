- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 63509 في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل إلى 7.24 مليون يوم الأربعاء.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقالت الوزارة إن الوفيات الناجمة عن إصابات كوفيد-19 ارتفعت بواقع 730 إلى 110586.
اضغط لتحميل العدد السابع والخمسون من نشرة دوت الخليج
وتجاوزت الهند حاجز سبعة ملايين يوم الأحد، مضيفة مليون حالة في 13 يوما فقط.
ويوجد في الهند ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يقترب الرقم من ثمانية ملايين.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند يرتفع إلى 7.24 مليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.