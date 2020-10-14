أحمد مكي: مليار جنيه استثمارات مصنع كابلات الفايبر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

فاروق يوسف _ كشف المهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية (فايبر مصر)، عن أنه تم الاتفاق مع شركة “كوبرينج” الأمريكية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنع متخصص لتصنيع الكابلات الفايبر، بتكلفة استثمارية تبلغ مليار جنيه، وذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وأضاف مكي، في تصريح لنشرة دوت الخليج، على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة إنترناشيونال تريد فيزر للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات، أن حجم أعمال بنية السنوي يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وأنها تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في الأسواق المحلية والإفريقية.

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ولفت أحمد مكي إلى أن حصة الهيئة العربية للتصنيع من هذا المصنع تبلغ 30%.

وتابع أن المصنع وقع عقدًا مع مشغل إفريقي لحجز نصف الإنتاج، لافتًا إلى أن بداية الإنتاج ستكون خلال بداية العام الجديد.

وأوضح أن شركة بنية أصبحت شركة قابضة يندرج تحتها 4 شركات، هي: فايبر مصر سيستم، وهي شركة متخصصة لإدارة المشاريع الكبرى، وفايبر مصر للحلول الهندسية، وشركة بنية للكابلات، وبنية الرقمية.

ولفت أحمد مكي إلى تعاقد شركة فايبر للحلول الهندسية على تركيب 250 ألف عداد (مياه، وغاز، وكهرباء)، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

وقال مكي، إنه تم البدء في المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع.

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