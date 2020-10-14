بنك مصر يبرم اتفاقا مع مصاري لتمكينها من قبول الدفع بالبطاقات وQR Code

أبرم بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة مصاري، لتمكين الشركة من تقديم بعض خدمات المعاملات البنكية كقبول بطاقات الدفع الإلكتروني وخدمات بطاقات ميزة والدفع عن طريق QR CODE من خلال المحافظ البنكية.

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وتعاون بنك مصر مع شركة مصاري لتحصل على رخصة ميسر الدفع الإلكتروني “Payment Facilitator” من البنك المركزي المصري، والتي أتاحت للشركة أن تقدم لعملائها عددا من خدمات المعاملات البنكية.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذا التعاون يأتي في إطار تبني بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعماله، حيث لابد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء.

وأضاف المغربي، أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

وتابع أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.

فيما أكد إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن التكنولوجيا اليوم أصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجي الهائل أمرا في غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.

وقال محمد ناجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصاري، أن العام الحالي شهد حراكا كبيرا في مجال الدفع الإلكتروني في ظل مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط السداد الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقود الورقية.

وأكد ناجي أن في ظل الظروف والتطورات التي تمر بها البلاد، تدعم شركة مصاري توجهات الدولة المصرية في إطار سعيها الدائم لاستخدام وسائل الدفع الذكية والتعامل اللانقدي الذي يساعد على تقليل انتشار فيروس كورونا وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

من جانبه أكد محمد العماوي مدير قطاع التسويق وتطوير الأعمال بمصاري، أن الشركة جاهزة لإطلاق خدمات الدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية من خلال أكثر من 20,000 نقطة بيع “POS” وأكثر من 50,000 نقطة بيع تقبل خدمات QR CODE موزعة بين شتى أنحاء الجمهورية.

وأشار العماوي إلى أن القطاع التجاري للشركة يستهدف خطط توسعية أكبر في الشهور المقبلة لزيادة نقاط البيع التي تقبل خدمات الدفع البنكية والتي تتضمن قبول البطاقات الإلكترونية والQR CODE والتحويلات من وإلى المحافظ البنكية.

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وقال العماوي إن الشركة بصدد توجيه حملة إعلانية لتوعية وتدريب تجار مصاري بأهمية وكيفية استخدام الخدمات البنكية الجديدة، موضحا أن هذا التعاون هو الأول بين مصاري وبنك مصر، وأن الشركة بصدد التوسع في تقديم الخدمات البنكية.

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