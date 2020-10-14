التوفيق للتأجير التمويلي تبدأ في مزاولة نشاط التخصيم بمطلع أكتوبر الجاري

رنا ممدوح _ أعلن طارق فهمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي – أيه. تي .ليس، أن شركته بدأت بالفعل في الأول من أكتوبر الجاري في مزاولة نشاط التخصيم.

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ونوه أن التوفيق للتأجير التمويلي أبرمت أول عقد تخصيم مع حق الرجوع على العميل ( البائع / الدائن).

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فيأتي هذا انطلاقاً من رؤية الشركة المستقبلية نحو التوسع في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، وخصوصا في ظل القانون 176 لسنة 2018 والذي جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد.

ولفت أن إضافة أنشطة وخدمات مالية غير مصرفية أخرى، من شأنها تنويع مصادر الإيرادات والأرباح وزيادة معدل دوران الأصول، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على نتائج الأعمال المستقبلة وبالتالي تعظيم العائد على حقوق المساهمين.

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