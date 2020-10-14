سبيد ميديكال تقرر الاستحواذ على جميع أسهم معامل الحياة مقابل 4 ملايين جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال في جلسته المنعقدة أمس، الاستحواذ على جميع أسهم معامل الحياة ذات خمسة أفرع بمحافظة قنا مقابل 4 ملايين جنيه.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه سيتم سداد مبلغ 500 ألف جنيه من إجمالي قيمة البيع مع توقيع العقد والباقي في 25 يناير القادم.

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وذلك طبقاً لما سيسفر عنه الفحص النافي للجهالة، ووفقاً للمبيعات الفعلية المدققة من سبيد ميديكال لمدة 3 شهور ميلادية تبدأ من 30 أكتوبر الجاري وتنتهي في 19 يناير 2021.

وبحسب البيان، فيحدد المبلغ النهائي للصفقة بحد أقصى أربعة ملايين جنيه بشرط تحقيق معدل مبيعات سنوية مدققة في خلال شهور الفحص الثلاث بمبلغ 3 مليون جنيه ( 750 ألف جنيه في ثلاث أشهر) على الأقل، مع تقليل سعر الشراء نسبة وتناسب مع انخفاض المبيعات على هذا الرقم إن وجد وتحديد أربعة ملايين جنيه كحد أقصى للصفقة.

وفوض المجلس محمد عبد الوهاب عليوه في التوقيع على عقد الشراء مع معامل الحياة.

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