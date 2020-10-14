مال وأعمال

بنك أبوظبي الأول ينفي أي محادثات اندماج مع أبوظبي الإسلامي

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_ قال بنك أبوظبي الأول الأربعاء إنه لا يجري أي محادثات دمج مع مصرف أبوظبي الإسلامي.

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جاء هذا الإعلان بعد أنباء محلية أشارت إلى أن أكبر بنوك أبوظبي من حيث حجم الأصول جدد “مناقشات دمج محتمل” مع البنك الإسلامي.

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وقال أبوظبي الأول في رد مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز “موقفنا الرسمي بهذا الشأن يظل هو نفسه بياننا الرسمي المنشور في سوق أبوظبي المالية في أبريل 2019”.

وذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر لم تذكر أسماءها في أبريل 2019 أن أبوظبي تدرس دمج البنكين لإنشاء أكبر مصرف في منطقة الخليج.

وثارت تكهنات على مدى العام الماضي بشأن المزيد من عمليات الدمج المصرفية في ضوء موجة اندماج تجتاح أبوظبي.

وفي ظل وجود نحو 50 بنكا يواجه القطاع المصرفي الإماراتي ضغوطا بفعل انخفاض الإنفاق الحكومي وتراجع هوامش الأرباح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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