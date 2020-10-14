أرباح ويلز فارجو تهبط 57% بفعل انكماش قروض البنك وتضرر صافي الدخل

وكالات _ أعلن ويلز فارجو الأربعاء نزول أرباحه في الربع الثالث من العام 57 بالمئة، إذ انكمش دفتر قروض البنك وتضرر صافي الدخل بفعل أسعار الفائدة التي صارت قرب الصفر وارتفاع التكاليف.

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وبلغ صافي دخل الفوائد لرابع أكبر بنك أمريكي 9.4 مليار دولار، بانخفاض 512 مليون دولار عن الربع الثاني، إذ تقلص دفتر قروضه اثنين بالمئة. وهبط صافي الإيرادات 14 بالمئة.

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وقال ويلز فارجو إن المخصصات لخسائر الائتمان المرتبطة بالقروض بلغت 20.5 مليار دولار، دون تغيير عن ربع السنة السابق.

وأعلن البنك عن صافي دخل عائد للمساهمين العاديين 1.72 مليار دولار، بما يعادل 42 سنتا للسهم، بالنسبة لربع السنة المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة مع 4.04 مليار دولار، أو 92 سنتا للسهم، قبل عام.

كان المحللون يتوقعون ربحا 45 سنتا للسهم بحسب بيانات رفينيتيف.

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