الياسمين القابضة ترفع حصتها في الزيوت المستخلصة ومنتجاتها إلى 15%

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رنا ممدوح _ رفعت شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية حصتها في الزيوت المستخلصة ومنتجاتها من 14.8% إلى 15% .
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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الياسمين القابضة قامت بشراء 400 ألف سهم من اسهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بقيمة إجمالية 656.4 ألف جنيه.
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وبلغ متوسط سعر الشراء 1.641 جنيه للسهم الواحد، وقامت الياسمين للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن القابضة للصناعات الغذائية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 26.803%، يليها الياسمين القابضة بنسبة 15%، ثم مصطفى أمين بنسبة 8.75%، وهشام حسنى عضو مجلس الإدارة بنسبة 5.985%، واتحاد العاملين المساهمين – الزيوت المستخلصة بنسبة 5.01%.
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