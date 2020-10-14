البورصة ترتفع 0.37% في ختام التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11333 نقطة، بارتفاع 0.37%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي -مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.03%، وأغلق عند مستوى 67.62 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.13%، و 1.09% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.310.928 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 41437 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 110 شركة مقابل تراجع 48 في حين لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 52.190 مليون جنيه، منها 27.348 مليون جنيه للأفراد، و 24.842 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.888 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.057 مليون جنيه، مقابل 168.440 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 55.079 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 57.669 مليون جنيه، مقابل 2.590 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 79.54% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على14.94% والعرب على 5.52% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على21.45% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.54%.

وتصدر سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.86%، تلاه سهم بنك قناة السويس بنسبة 8.24%، ثم سهم جي بي أوتو بنسبة 7.97%.

في حين تصدر سهم بي انفستمنتس القابضة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.77%، تلاه سهم المهندس للتأمين بنسبة 6.72%، ثم سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 5.59%.

يري عبد الحميد إمام محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن كلا من قطاع الأسمدة ومواد البناء هما الأفضل أدائا بجلسة تداول اليوم، بدعم من آمال الإسراع بصدور قرار خفض تكلفة الغاز على المصانع المنتظر.

وتوقع إمام، أن سيناريو اتجاهات البورصة على المدى القصير هدوءًا في التحرك لا يسفر عنه اختراق لقمم جديدة خاصة مع تزايد الأخبار عن دخول الموجة الثانية لكورونا وأيضاً تزامناً مع موسم الانتخابات العالمي والمحلي.

وأوضح أن اختراق مقاومات جديدة سواء للأسهم أو المؤشرات مرهون بالإيجابيات المنتظرة والتي بدأت بخفض أسعار الفائدة وترقبا لخفض تكلفة الطاقة.

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