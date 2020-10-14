مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها مرتفعة بفضل مكاسب التكنولوجيا

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_ بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تداولاتها على ارتفاع اليوم ، مدعومة بأسهم التكنولوجيا ذات الثقل، بينما يعكف المستثمرون على مجموعة متباينة من نتائج الأعمال الفصلية لبنوك أمريكية كبرى.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.49 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 28731.30 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 3.54 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 3515.47 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 25.18 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 11889.07 نقطة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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