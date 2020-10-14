_ بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تداولاتها على ارتفاع اليوم ، مدعومة بأسهم التكنولوجيا ذات الثقل، بينما يعكف المستثمرون على مجموعة متباينة من نتائج الأعمال الفصلية لبنوك أمريكية كبرى. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.49 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 28731.30 نقطة. اضغط لتحميل العدد السابع والخمسون من نشرة دوت الخليج وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 3.54 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 3515.47 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 25.18 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 11889.07 نقطة. اضغط لتحميل العدد السابع والخمسون من نشرة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها مرتفعة بفضل مكاسب التكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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