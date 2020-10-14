ڤودافون مصر تطلق منصة Begin لدعم رواد الأعمال

دوت الخليج – أعلنت شركة ڤودافون مصر عن إطلاقها منصة Begin؛ التي تهدف إلى خلق فرص للشباب في سوق العمل حيث تعمل كحلقة وصل بين رواد الأعمال الحرة بسوق العمل المصرية وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب بيان للشركة، تأتي أهمية إطلاق المنصة في خلق مزيد من فرص العمل حيث يتعذر في هذه الفترة إيجاد عمل بسهولة، هذا بالإضافة إلى خلق فرص أكبر للتعاون المشترك بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحتى المشروعات المنزلية مع رواد الأعمال الحرة للقيام بأعمال حرة عن بعد في مختلف المجالات المتاحة علي المنصة كالكتابة والترجمة والتصميمات وتطوير المواقع والتطبيقات.

وقالت فدافون مصر إن المعاملات على منصة Begin تتم بسهولة حيث أن وسائل الدفع والتحصيل في متناول الجميع وذلك دون أي عمولة إضافية، كما أنها تتم بطريقة مأمنة لضمان حق الطرفين و رضائهم عن الخدمة.

اضغط لتحميل العدد السابع والخمسون من نشرة دوت الخليج

وتابعت: كذلك تقدم المنصة خدمة Chat، التي تسهل التعامل بين رواد الأعمال الحرة وطالبي العمل مع ضمان الجودة في المحادثات من قبل فريق عمل Begin والذي يتابع الأعمال ويضمن التسليم في الموعد المتفق عليه، كما أنه يقدم المساعدة للمستخدمين ويرد على الاستفسارات كافة.

اضغط لتحميل العدد السابع والخمسون من نشرة دوت الخليج