سيمنز الألمانية تستهدف تطوير نشاطها في مصر بمجالي النقل الذكي ورقمنة الصناعة

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جو كايزر، رئيس مجلس إدارة شركة “سيمنز” الألمانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب كريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة بشركة “سيمنز”.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن جو كايزر أطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر، معرباً عن تطلع “سيمنز” لتطوير نشاطها الناجح في مصر، خاصةً في قطاعات نظم النقل الذكية ورقمنة مجال الصناعة، وذلك على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الشركة بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية، في ظل مناخ استثماري مواتي يلقى دعماً ومتابعة شخصية دقيقة من قبل رئيس الجمهورية.

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من جانبه أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره لما حققته شركة “سيمنز” من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد، معربا عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفياً وعلى نحو يرسخ قيم اتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج.

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