الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بمكونات بنيتها الأساسية كافة، بدءا من محطات توليد وإنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع وصولاً لإمداد الوحدات السكنية وغيرها بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار توجيهاته بامتلاك مصر شبكة كهرباء وطنية شاملة الاركان ومؤسسة على أحدث مستوى، لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة.

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وقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما للمجالات التنموية كافة، وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول أيضاً مستجدات شبكة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء أنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي، والتي تتم بخبرة وتنفيذ مصري خالص.

كما تناول الاجتماع آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والأردن، فضلاً عن الربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وهي المشروعات التي تتكامل مع جهود الدولة لتنمية سيناء، حيث تقام بها البنية الأساسية للربط الكهربائي الاقليمي، مما يساهم في تطوير شبكات التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بسيناء.

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وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، في ضوء ما تحققه من مصالح مشتركة، وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

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