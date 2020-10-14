مجلس إدارة البنك الأهلي يكرم فريق كرة القدم بعد الصعود لأول مرة إلى الدوري الممتاز

دوت الخليج – كرم هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس المجلس، ومجموعة من الإدارة العليا بالبنك، لاعبي فريق كرة الفدم بنادي البنك الأهلي ومديرهم الفني؛ بعد صعودهم للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ الفريق؛ ليصبح الممثل الوحيد للقطاع المصرفي في الدوري الممتاز لكرة القدم.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأشاد عكاشه بـ”الإدارة القوية” لنادي البنك الأهلي المصري، برئاسة اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على أندية البنك، من خلال تأهيل الفريق تأهيلا فنيا صحيحا بدءا من معسكرات الإعداد والمشاركة في المباريات الودية، إضافة إلى الدعم النفسي الذي يتحقق طوال الفريق في أي مباراة أمام أي من المنافسين وهو ما أهل الفريق لهذا الصعود.

كما أثنى على الجهاز الفني الذي بقيادة عيد مرازيق، إلى جانب وقوف جماهير النادي من أسرة العاملين بالبنك خلف ناديهم وهو ما بث الطاقة الإيجابية لديهم وزاد من إصرارهم على الصعود “لرفع اسم المؤسسة العريقة التي ترعى ناديهم طوال 22 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم”.

اضغط لتحميل العدد السابع والخمسون من نشرة دوت الخليج

ومن جانبه، حث يحيى أبو الفتوح اللاعبين على الاستمرار في مسيرة النجاح، خاصة أن المرحلة القادمة من المنافسات ستكون شاقة مع وجود فرق قوية بخبرات طويلة في الدوري الممتاز، مؤكدا استمرار إدارة البنك في توجيه سبل الدعم كافة للنادي، لا سيما في ضوء النتائج المشرفة التي حققها لاعبوه والذين استطاعوا في غضون عامين الانتقال من دوري القسم الثالث إلى الدوري الممتاز.

اضغط لتحميل العدد السابع والخمسون من نشرة دوت الخليج