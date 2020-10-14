مجلس الوزراء يوافق على طرح 125 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75 و90 متر مربع، حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100 و110 و120 متر مربع، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

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كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.

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وافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بني سويف بمساحة تبلغ نحو 16,92 فدان، وتعادل 71101,43 متر مربع، على الطريق الشرقيّ ببني سويف/ المنيا، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ من أجل استخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعيّ لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.

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