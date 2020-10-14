كابيتر للتجارة الإلكترونية تضخ 500 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال 2021

فاروق يوسف – قال محمود نوح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية، إنها تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه في السوق المصرية، وذلك خلال العام المقبل.

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وأوضح نوح، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة الآن، أن هذه الاستثمارات ستوجه للتوسع والانتشار الجغرافي في محافظات الجمهورية، وتوسيع شبكة التجار.

وأضاف أن كابيتر تعمل وسيطا بين أصحاب محلات البقالة والأكشاك وأيضًا تجار الجملة المتواجدة في كافة أنحاء الجمهورية، وبين الشركات الكبيرة الموردة والمصنعة للمنتجات الغذائية.

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وتابع أن منصة كابيتر تضم العديد من التجار يصل عددهم إلى 25 ألف تاجر، و50 شركة مصنعة لتجارة المواد الغذائية.

وأكد أن كابيتر بدأت العمل في السوق المصرية منذ 6 أشهر، وساهمت أزمة كورونا في انتشارها بصورة سريعة في السوق المحلية.

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