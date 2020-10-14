مال وأعمال

ضعف الرغبة في المخاطرة يسيطر على الأسواق العالمية مع ارتفاع إصابات كورونا

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دوت الخليج – أظهر أداء الاقتصاد العالمي، خلال شهر سبتمبر، سيطرة اتجاه المستثمرين بعيدا عن المخاطر على المشهد العام، وسط ارتفاع قوي في أعداد المصابين بفيروس في أوروبا وبعض الأجزاء من الولايات المتحدة.

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وأثرت حالة عدم اليقين حول الانتخابات الأمريكية وحزم التحفيز المالي الأمريكي بالسلب على معنويات السوق.

وتراجعت الأسهم العالمية خلال سبتمبر مع تباطؤ صعود الأسهم الأمريكية، والذي كانت سجلته على مدار الخمسة أشهر الماضي، ولكنها أنهت الربع الثالث من العام على ارتفاع.

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وكذلك ظهر تأثير ضعف الرغبة في المخاطرة واضحًا في التدفقات الخارجة من أسهم الأسواق الناشئة حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي، وقادت العوامل السلبية خلال سبتمبر ارتفاع الدولار ليسجل أول مكاسب شهرية له في خمسة أشهر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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