سعر الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في غالبية البنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

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وتراجع متوسط سعر الدولار بشكل طفيف للغاية بنحو 0.08 قرش، ليبلغ 15.6361 جنيه للشراء، و15.7361 جنيه للبيع، مقابل 15.6369 جنيه للشراء و15.7369 جنيه للبيع أمس الثلاثاء، بحسب البيانات الواردة على موقع البنك المركزي المصري.

وواصل الدولار استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، دون تغيير خلال تعاملات اليوم، وكذلك بنوك التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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وظل الدولار عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، لدى بنوك: عوده، وبلوم، والأهلي الكويتي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية.

وفي بنك قناة السويس استقرت العملة الأمريكية عند ذات المستويات المسجلة بالأمس، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

فيما خفض بنك إتش إس بي سي سعر صرف الدولار بمقدار 3 قروش اليوم، ليصل إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه البيع، مقارنة بمستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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